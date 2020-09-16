Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал волгоградскому «Ротору» техническое поражение в матче седьмого тура чемпионата России за неявку на игру и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

В воскресенье в Волгограде не состоялась встреча первенства страны между «Ротором» и «Краснодаром». В субботу стало известно, что по итогам проведенного тестирования у семи футболистов «Ротора» выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. В воскресенье были выявлены новые случаи заболевания COVID-19 в команде, поэтому Российская премьер-лига сообщила об отмене матча.

«Поражение «Ротору» со счетом 0:3, «Краснодару» присуждена победа со счетом 3:0. Также «Ротор» оштрафован за нарушение медицинского регламента на 100 тысяч рублей», — сказал РИА Новости глава КДК Артур Григорьянц.

С учетом этого результата «Краснодар» набрал 11 очков и теперь в турнирной таблице чемпионата России делит 5-8 место с «Динамо» (11), «Рубином» (11) и «Ростовом» (11), а «Ротор» (2) пока занимает последнюю строчку.