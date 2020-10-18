Футболисты волгоградского «Ротора» уступили «Тамбову» в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), продлив свою печальную безвыигрышную серию до 11 игр. Команда не одержала ни одной победы с начала сезона.

Встреча в Волгограде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Карапетян (57′) и Герман Онугха (82′). Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили не реализовал пенальти на 28-й минуте.

После 11 туров «Ротор» с тремя набранными очками располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. «Тамбов» (11 баллов) идет 12-м.

90+` Матч окончен! ПОБЕЕЕЕЕДА!!! 💥💥💥

#РоторТамбов – 0:2 pic.twitter.com/odKdZpjjuh — ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 18, 2020

В другом матче дня тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0. Единственный и победный гол на 36-й минуте провел арендованный у московского «Спартака» Александр Ломовицкий.

«Урал» проиграл третий матч кряду и опустился на 13-ю строчку в РПЛ, «Арсенал» набрал 12 баллов и поднялся на 11-ю позицию.