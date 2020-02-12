Проверки в аптеках за последний период не выявили массовых нарушений по завышению цен на противовирусные препараты. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 12 февраля, врио руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

«Проверки не только за последний период, но и до этого, говорят о том, что аптечные организации, как правило, соблюдают в подавляющем большинстве дисциплину цен, предельные розничные надбавки, поэтому данных нарушений массово не выявлено», — приводит ТАСС слова Пархоменко.

В этот же день замглавы Минздрава России Дмитрий Костенников пообещал привлечь к ответственности аптеки, которые повышают цены на противовирусные препараты, передает «РИА Новости». «Нарушение предельных цен — это нарушение лицензионных требований. В таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где происходило завышение цен», — заявил он.

По словам замминистра здравоохранения, дефицит масок в России в целом ликвидирован, отмечает ТАСС. Министр добавил, что Минздрав совместно с другими органами исполнительной власти рассматривает разные варианты регулирования ситуации с повышением цен на маски, в том числе их заморозку.

Ранее в среду замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о готовности министерства заменить китайских поставщиков легкой промышленности, но это станет «достаточно болезненным процессом» для отечественной стороны. Он пояснил, что Китай поставляет в нашу страну 36% всего текстиля и более 60% обуви. По словам Евтухова, российские производители товаров легкой промышленности ищут альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Министр промышленности России Денис Мантуров отмечал 10 февраля, что отечественные предприятия полностью обеспечивают потребность населения в медицинских масках. По его словам, рост цен на эти изделия абсолютно неприемлем.

Ранее в тот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала завышение розничных цен на медицинские маски в 68 регионах России. Отмечалось, что в этом нет картельного сговора, но ситуация имеет «все признаки «экономического мародерства».

В пятницу, 7 февраля, ФАС указала на сокращение запасов масок у оптовиков и пригрозила штрафом до 15% от выручки продавцам и производителям этих товаров, если обнаружит картельный сговор или злоупотребления доминирующим положением.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны. По данным на 12 февраля, в мире число заразившихся превысило 44,6 тыс. человек, умерли 1113 человек.

Всемирная организация здравоохранения 30 января признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.