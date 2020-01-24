Специалисты Росздравнадзора Москвы провели «контрольную закупку» услуги по медикаментозному прерыванию беременности в сети «Он Клиник». Информация об этом появилась в пятницу, 24 января, на официальном сайте ведомства.

Поступил сигнал, что в одной из клиник данной сети проводится искусственное прерывание беременности медикаментозным, хирургическим и вакуумными методами в день обращения, что является нарушением законодательства.

«По итогам контрольной закупки территориальным органом установлен факт оказания сотрудниками клиники услуги по искусственному прерыванию беременности в день обращения, что подтверждается предложением провести прерывание беременности с нарушением законодательства, а также началом оказания такой услуги (до момента, предполагавшего инвазивную манипуляцию)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прерывание беременности проводится не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинское учреждение при сроке 4–7 и 11–12 недель.

Если срок беременности 8–10 недель, то хирургические или медикаментозные вмешательства возможны только после семи дней с даты обращения.

По итогам проверки в отношении клиники будет составлен протокол об административном правонарушении.

22 января, как сообщает 5 канал, Росздравнадзор провел первую «контрольную закупку» частной скорой помощи. Бригаду медиков вызвали для человека, у которого якобы предынфарктное состояние. Уже на месте выяснилось: в машине не было никакого оборудования, только кушетка для пациента. Отсутствовали необходимые лекарства, а те препараты, что все же оказались под рукой, были просрочены.