Отдыхающих попросили проявлять сознательность.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на пляже россиянам можно находиться без медицинских масок. Об этом сообщает канал «Доктор».

«Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала Догузова.

Также, по словам главы Ростуризма, рестораны и бассейны в гостиницах работают с соблюдением социальной дистанции, на пляжах лежаки регулярно дезинфицируют. Важно и то, что гостиницы и санатории не будут использоваться в качестве обсерваторов. Ранее об этом заявлял губернатор Краснодарского края. В регионе предлагали переводить эти объекты в режим работы обсерватора, если там обнаруживают больных коронавирусом.

Ношение масок в помещениях остается обязательным.