Ростуризм озвучил подробности возврата туристам от 5 до 15 тысяч рублей от стоимости путевки. Правила кэшбека ведомство разместило на портале нормативно-правовых актов.

Путешественникам, желающим отбить часть расходов на отпуск, надо учитывать несколько моментов. Первый – платить за путевку можно будет только картой «Мир». Оператором кэшбека согласно документу Ростуризма станет АО «Национальная система платежных карт». Эта организация получит из казны субсидию, и дальше эти деньги будут направляться туристам.

Второй важный момент — заселяться надо только в легальное средство размещения. Это может быть гостиница, мини-отель или хостел. Фешенебельность отеля роли не играет.

Как пояснил «» председатель общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко, главное, чтобы средство размещения прошло классификацию и ему была присвоена определенная «звездность», а сведения о гостинице были в реестре Минэкономразвития. То есть весь частный сектор и сайты по бронированию квартир, апартаментов и коттеджей из системы туристического кэшбека выпадает. Далее, прожить в гостинице надо минимум пять ночей. Купившие более короткие туры отдыхающие также не смогут рассчитывать на компенсацию. Стоимость путевки должна быть не менее 25 тысяч рублей.

Наконец, путевку надлежит купить в один из регионов, перечень которых определяется Ростуризмом. Как объяснил Дмитрий Давыденко, в этом списке нет Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Сочи. По словам эксперта, список формировался ради создания турпотока там, где его не хватает. В Крыму и Сочи с трафиком отдыхающих все в порядке, поэтому эти регионы в списке появятся, но лишь после 1 октября. Размер выплаты туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей. Схема расчета хитрая: по 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч стоимости путевки, но не более 15 тысяч. То есть если путевка стоила 50 тысяч рублей, покупателю на карту вернутся 10 тысяч рублей. Если за турпродукт пришлось выложить 75 тысяч и более, компенсация составит 15 тысяч.