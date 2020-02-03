Вывоз организованных российских туристов из Китая, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, осуществлялся чартерами туроператоров без привлечения самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Ростуризма.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По данным на 3 февраля, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.