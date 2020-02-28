Федеральное агентство по туризму разработает меры поддержки туристического отрасли в условиях эпидемиологической обстановки. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «РИА Новости».

В Ростуризме признали, что ситуация, которая происходит сейчас в туриндустрии, — беспрецедентная. Таким образом, ведомство готово выступить площадкой для обсуждения сложившейся ситуации со всеми заинтересованными в этом игроками рынка.

Кроме того, в агентстве готовы оперативно сформировать «дорожную карту», которая будет представлять собой комплекс регламентов, создающие понятные условия и правила игры на фоне распространения эпидемии.

27 февраля Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Корею. Решение было принято из-за распространения эпидемии коронавируса.

На следующий день Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству с просьбой обозначить срок действия рекомендаций Ростуризма прекратить продажу туров в Италию и другие страны. Иначе, по мнению специалистов, долгосрочный запрет может негативно сказаться на турбизнесе и поставит компании под угрозу ликвидации.

В январе российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. В тот же день власти Китая аннулировали около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в РФ.

После этой ситуации в Ростуризме предложили вернуть авиаперевозчикам деньги за отменные рейсы в Китай. Больше двух недель у правительства ушло на то, чтобы одобрить данную инициативу. В итоге, Минфин одобрил компенсацию авиакомпаниям в размере 1,6 млрд рублей.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.