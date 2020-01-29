Ежедневно с китайского острова Хайнань осуществляется 4-6 чартерных рейсов для вывоза российских туристов, за 28-29 января в Россию должны вернуться 1133 организованных туриста, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Ежедневно с Хайнаня до 31 числа осуществляется 4-6 чартерных рейсов для вывоза российских туристов. Только за 28-29 января в страну должно вернуться 1133 организованных туриста», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «в основном возвращаются туристы, которые закончили свой отдых планово, и таких большинство». Также среди возвращающихся россиян есть те, кто принял решение досрочно вернуться в Россию, добавили в Ростуризме.

24 января Ростуризм рекомендовал находящимся в Китае российским туристам не покидать гостиницы в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом, а российским туроператорам и турагентам временно приостановить продажу туров в Китай.

По последним данным органов здравоохранения Китая, число заразившихся новым коронавирусом на материковой части страны достигло почти 6 тыс. человек. Число жертв коронавируса возросло до 132, передает газета South China Morning Post.

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