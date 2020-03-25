Все новости на карте

Россияне, находящиеся на Филиппинах, будут возвращены оттуда специальным рейсом 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Сегодня там сообщили о достижении соответствующей договоренности с Министерством иностранных дел России (МИД) и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно предварительной информации, 26 марта в 19:00 по местному времени 524 гражданина России вылетят из аэропорта на филиппинском острове Себу рейсом авиакомпании «Азур Эйр» (Azur Air) и прибудут в московский аэропорт Внуково в 1:20 27 марта (время московское).

Также в Ростуризме сообщили, что, согласно данным посольства РФ на Филиппинах, еще 157 россиян находятся на острове Боракай, а вопрос их возвращения на родину в настоящее время решается.

Граждане России застряли на Филиппинах из-за ограничительных мер, которые власти республики ввели в связи с пандемией инфекции COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости ею, как сообщал «Рамблер», началась в Китае в декабре. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

Видео дня. «Она нас не сожрет?»: фитнес-тренер оскорбил клиенту