Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат обычную, а не повышенную зарплату. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в Роструде.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — приводит ТАСС сообщение Роструда.

При этом в ведомстве отметили, что работодатель может по своему усмотрению установить повышенную оплату на этот период.

Для сотрудников, которые получают оклад, зарплата на этот период останется неизменной. А те, кто работает сдельно, за эти дни получат вознаграждение, которое определяется нормативным актом работодателя.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2.

2 апреля он продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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