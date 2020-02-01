Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) организовала консультации по вопросам трудового законодательства из-за возникшей эпидситуации в Китае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации в субботу, 1 февраля.

Желающие могут обратиться в Роструд по номеру горячей линии 8-800-707-88-41. Или по номеру телефона в госинспекции труда в своем регионе.

Консультации по вопросам трудового законодательства в КНР, а также в случаях, когда соблюдены трудовые права, можно получить с помощью сервиса «Дежурный инспектор» портала «Онлайнинспекция.рф».

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах. Два случая заражения произошли в Тюменской области и Забайкальском крае России.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый вид коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, это решение поддержал представитель от России.

В тот же день Роструд порекомендовал работодателям в качестве профилактики новой инфекции не направлять сотрудников в командировки в Китай до стабилизации ситуации.