Нерабочие дни с 6 по 8 мая находящимся на работе гражданам будут оплачиваться в обычном размере, рассказали в Роструде.

В связи с распространением коронавируса в России действует режим повышенной готовности, а нерабочие дни с сохранением заработной платы указом президента были продлены до 11 мая.

В ведомстве указали, что период с 6 по 8 мая будет оплачиваться по примеру нерабочих дней в апреле. То есть зарплата сохраняется в обычном размере.

Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая являются календарными выходными в связи с праздниками Весны и Труда, а также Дня Победы, отмечает ТАСС.

28 апреля глава Минтруда России Антон Котяков напомнил, что заработная плата сотрудника, переведенного на удаленный режим работы, не должна снижаться.

Ранее в ведомстве также указали, что работодатели не имеют права увольнять по сокращению ряд категорий граждан. В их число входят беременные, женщины с детьми до трех лет, а также одинокие матери и отцы.

30 апреля «Известия» сообщали, что согласно опросу, кризис из-за пандемии коронавируса сказался на восприятии россиянами своего материального благосостояния. Граждане ожидают снижения заработков более чем на 11%.