Россияне чаще переезжают ради трудоустройства в Москву, Санкт-Петербург и в Краснодарский край. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного специалистами Роструда, сообщает ТАСС 27 декабря.

Специалисты провели мониторинг резюме, размещенных на государственном портале «Работа в России», и пришли к выводу, что каждый шестой ищущий работу россиянин готов к переезду в другой регион.

Среди них больше всего геофизиков (50%), проходчиков (52%), геологов (49%) и операторов по добыче нефти и газа (46%).

В меньшей степени готовы к переезду соискатели из числа врачей (40%), геодезистов (35%), ветеринаров (34%), инженеров и архитекторов (по 27%).

Также в Роструде напомнили, что в стране действует государственная программа, которая оказывает работодателям финансовую поддержку в размере от 225 тыс. до 1 млн рублей для привлечения необходимых им специалистов из другого региона. Эти средства направляются на компенсацию проживания сотрудника, расходов на переезд, а также оплату его обучения. Цель программы — развитие трудовой мобильности в России.

12 сентября прошлого года глава Роструда Всеволод Вуколов рассказывал, что к переезду ради трудоустройства готов каждый третий россиянин. Опрос проводился также на госпортале «Работа в России».