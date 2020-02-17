Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд.

В ведомстве отметили, что праздник выпадает на воскресенье и выходной день переносится на понедельник. Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».

14 февраля сервис для планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал данные опроса, согласно которому большинство путешественников (79,3%) не планируют никуда ехать на выходные в честь Дня защитника Отечества 23 февраля и Международного женского дня 8 марта.

Ранее также сообщалось, что в День защитника Отечества вход в Музей военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО) будет бесплатным для всех мужчин.