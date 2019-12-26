Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.

«Рабочими будут 30 и 31 декабря. 31 декабря, являясь предпраздничным днем, предполагает сокращение рабочего времени на один час», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В следующий раз на работу россияне выйдут уже в четверг, 9 января. Таким образом, рабочая неделя продлится два дня — до 10 января.

25 декабря Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные. Заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец указал, что в Трудовом кодексе РФ установлены гарантии оплаты за нерабочие праздничные дни.