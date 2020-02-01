Россиян ожидают длинные выходные со 22 по 24 февраля в связи с празднованием в этом месяце 23-го числа Дня защитника Отечества. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Роструда в субботу, 1 февраля.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Таким образом россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.

Следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта. Рабочая неделя после праздников тоже будет короткой: с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут в мае: с 1-го по 5-е число и с 9-го по 11-е.

В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.