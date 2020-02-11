Россиян ждут сокращенные рабочие недели в феврале и в марте. Так, благодаря праздничным дням 23 февраля и 8 марта граждан ждут трехдневные выходные. Об этом в Роструде рассказали «Российской газете» во вторник, 11 февраля.

Так, День защитника Отечества выпадает на воскресенье, а значит понедельник, 24 февраля, будет выходным днем. Таким образом, в конце месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля

Аналогичная ситуация с Международным женским днем. Праздник также выпал на воскресенье, поэтому в марте россиян ждут трехдневные выходные и четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

Всего же в 2020 году ожидается восемь сокращенных рабочих недель.

В честь Дня защитника Отечества для всех мужчин сделают бесплатным вход в Музей военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО). В этот день в музее запланированы тематические экскурсии и творческие мастер-классы.