Ространснадзор проведет внеплановые проверки после посадки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на неработающую взлетно-посадочную полосу московского аэропорта Домодедово. Об этом в четверг, 16 января, сообщили на сайте ведомства.

«Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СФО проверит перевозчика — авиакомпанию «ИрАэро», Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО — органы ОрВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ — Ред)», — говорится в сообщении.

16 января самолет SSJ-100 приземлился на недостроенную ВПП аэропорта Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал. РЕН ТВ уже опубликовал первые кадры с места происшествия. Источник в авиационных кругах рассказал «Известиям», что причиной инцидента могли стать ошибка командира воздушного судна или ошибка диспетчера.