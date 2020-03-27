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Депутат Ростовской области Андрей Кутырев намерен бороться с коронавирусом с помощью кагора. Об этом он заявил на заседании Заксобрания региона.

Парламентарий пояснил, что привык справляться с простудой народными средствами и поинтересовался у главы областного минздрава Татьяны Быковской, поможет ли вино против инфекции.

Та предупредила, что в результате частого употребления алкоголя можно умереть не от коронавируса, а от цирроза печени, сообщает «Блокнот».

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал ретейлеров за снижение цены на алкоголь после объявления президентом нерабочей недели из-за коронавируса. По его мнению, за это необходимо наказывать, вплоть до закрытия торговых точек.

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