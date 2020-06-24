Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев в официальном письме попросил министра спорта РФ Олега Матыцина дать оценку «одному из самых скандальных матчей в европейском футболе», который состоялся 19 июня между клубами «Сочи» и «Ростов».

Парламентарий просит министра дать правовую оценку решению руководства Российской Премьер-лиги (РПЛ) о проведении матча, а также оценить профессиональную пригодность главы РПЛ Сергея Прядкина, бездействие которого, по его мнению, стало главной причиной сложившейся ситуации. Депутат также призвал аннулировать результаты матча и назначить переигровку, сообщает портал privet-rostov.ru.

Чемпионат России по футболу возобновился 19 июня матчами 23-го тура. В пятницу кадеты клубной академии «Ростова» со счетом 1:10 проиграли «Сочи» в гостевом матче Премьер-лиги, так как основной состав команды ушел на карантин из-за вспышки коронавируса. Руководство РПЛ устранилось от решения проблемы, допустив возможность переноса матча при согласии обоих клубов, но сочинцы отказались.

«Ситуация просто вопиющая и позорная, — констатирует в письме Федяев. — И здесь даже не столько вопросы к руководству ФК «Сочи», которые не слышали про спортивный принцип, которые своим цинизмом поразили всю футбольную общественность, а к руководству РПЛ, которые побоялись спорить с владельцем ФК «Сочи» олигархом Ротенбергом и просто засунули голову в песок, в очередной раз опозорив российский футбол на весь мир! И это все на совести президента РПЛ Прядкина — он должен быть с позором отправлен в отставку, а матч переигран основными составами!»

Сам Прядкин в интервью телеканалу «Россия-24» назвал формат проведения матча между «Сочи» и «Ростовом» несправедливым.

«Клубы знали, что в календаре нет резервной даты, мы планировали календарь с равными условиями для всех клубов. У клубов не было преимущества перед конкурентами по турнирной таблице, поэтому мы не рассматривали возможность переноса. Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек, это просто несправедливо, если по-человечески. Но восхищен тем, как мальчишки эту игру провели», — сказал Прядкин.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 на карантин были вынуждены уйти и футболисты московского «Динамо», которые договорились с «Краснодаром» о переносе встречи 23-го тура на 19 июля.

Министр спорта Олег Матыцин, выступая накануне перед журналистами, выразил надежду, что игры Премьер-лиги больше не будут откладываться из-за коронавируса. Он выразил надежду, что все случаи заражения инфекцией у футболистов временные, что «футболисты будут здоровы, а игры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом будут продолжены».