Тест на коронавирус оставался положительным у жителя Ростовской области на протяжении 39 дней после того, как все симптомы болезни у него уже прошли, рассказал журналистам глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

«У нас был случай, когда у человека первый отрицательный тест сдал на 39-й день после клинического выздоровления. Это по Ростовской области зарегистрировано», — сказал он, отвечая на вопрос о максимальной продолжительности положительных результатов на COVID-19.

По данным областного Роспотребнадзора, на четверг в регионе зарегистрировано 34 347 случаев заражения коронавирусом, из них 305 — за минувшие стуки. За весь период в области выздоровели 27 440 человек, умерли 1013 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, Ростовская область находится на шестом месте в стране по общему числу больных коронавирусом и на четвертом по количеству скончавшихся с этой инфекцией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.