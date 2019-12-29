В «Ростелекоме» опровергли информацию об утечке данных с портала госуслуг и сообщили, что таких инцидентов выявлено не было. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявили в пресс-службе компании.

«Пресс-служба ПАО «Ростелеком» не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено. Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», ― цитирует сообщение ТАСС.

В компании предположили, что информация об утечке может быть связана с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», которое разрабатывается по заказу департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее в этот день «Коммерсант» со ссылкой на данные DeviceLock сообщил о наличии в открытом доступе персональных данных пользователей портала госуслуг одного из российских регионов.

По данным «Газеты.ру», речь идет о Ханты-Мансийском автономном округе. Доступны не только фамилии, имена и отчества пользователей, но и номера телефонов, данные о детях, номера ИНН и СНИЛС.

В уходящем году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей данных пользователей по всему миру. Это вдвое больше, чем в 2018-м, рассказали ранее в декабре «Известиям» аналитики компании InfoWatch.