Руководитель Западно-Уральского территориального управления Ростехнадзора Константин Черемушкин рассказал «Известиям», что в связи с аварией на тепломагистрали в Перми в городе пройдут внеплановые проверки теплосетей.

«Будет внеплановая проверка не только по этому участку, а полностью по предприятию. Фактически все (объекты Перми. — Ред.). Все мы не сможем, потому что объектов сотни. И хотя мы проверим выборочно, но по всем участкам», — сказал Черемушкин.

Сейчас Ростехнадзор проводит расследование. В том числе для того, чтобы определить ответственных и виновных в аварии лиц. Они понесут дисциплинарную и административную ответственность заверил представитель Ростехнадзора. Также ведомство разработает обязательные мероприятия для предприятий во избежание повторения подобных трагедий.

Черемушкин отметил, что Ростехнадзор еще весной 2019 года выявил нарушение у ООО «Пермская сетевая компания». Предприятие не зарегистрировало в Ростехнадзоре трубу, которую впоследствии прорвало. Однако компания не успела устранить нарушение.

«Это очень большой объем. Это практически все сети по городу Перми. Нужно было привести их в соответствие с действующим законодательством», — сказал представитель Ростехнадзора.

На сегодняшний день предстоит разобраться, что происходило между трубой теплоснабжения и входом в здание, заключил чиновник.

В ночь на 20 января на магистральном трубопроводе, принадлежащем ООО «Пермская сетевая компания», произошел прорыв. Горячая вода с температурой около 85 градусов под давлением полилась в подвал, где находилась гостиница. В результате ЧП погибли пять человек.

Позже стало известно, что дом не получил акт готовности к зиме, который ежегодно должна выдавать энергокомпания по итогам обследования. Одной из причин стало отсутствие герметизации трубопроводов, заявили в Пермской сетевой компании.