Показатели аварийности в России за год снизились на 14,3%, а количество смертельных случаев — на 6,8%. Это сообщается в проекте итогового доклада о результатах деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в 2019 году.

Документ опубликован 28 января на официальном сайте ведомства в преддверии заседания коллегии Ростехнадзора. Мероприятие намечено на 21 февраля 2020 года.

«За период с 2014 по 2019 год аварийность снизились на 33,6% (с 226 до 150), а количество смертельных случаев — на 38% (с 266 до 165)», — говорится в проекте доклада.

Также Ростехнадзор считает положительной тенденцию в сфере энергетического надзора. В 2019 году количество аварий снизилось на 31% по сравнению с прошлым годом (с 39 случаев до 27), а число погибших уменьшилось на 7% (с 41 случая до 38).

Помимо прочего в службе уделяют пристальное внимание и ситуации в области бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС). Так, на конец 2019 года в стране насчитывалось 3388 бесхозных объектов. В сравнении с 2018 годом выявлено и передано для дальнейшей работы органам местного самоуправления в два раза больше бесхозных ГТС (647).

Ранее в январе сообщалось, что Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на шахте «Березовская» АО «УК «Северный Кузбасс». Это стало возможным благодаря системе дистанционного контроля.