На российском рынке появится уникальный парашют «Шанс», предназначенный для спасения из небоскреба в случае пожара или другого ЧП. Об этом 23 января сообщается на сайте «Ростеха».

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, чей холдинг «Технодинамика» занимался разработкой и теперь получил сертификат соответствия парашютной системы «Шанс», при помощи этого парашюта даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятиэтажного дома, а это больше 33 метров, пишет НСН.

«У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Для использования «Шанса» не нужна специальная подготовка — парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно», — заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Когда именно «Шанс» появится в розничной продаже, пока не сообщается, как и его предполагаемая стоимость.

Разработкой «Шанса» занимался московский НИИ Парашютостроения — дочерняя компания «Технодинамики». В состав системы вошли: ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также обеспечивающее замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов вытяжное звено. Уточняется, что подвесная система регулируется в зависимости от телосложения и роста человека, обеспечивая максимальную безопасность при десантировании. Создан парашют из современных материалов, в том числе из ткани с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. Кроме того, он автоматически стабилизирует положение тела прыгающего человека и не требует навыков управления парашютом.

В госкорпорации подчеркнули, что в случае ЧП экстренная эвакуация зачастую затруднена, а новая парашютная система может значительно упростить проведение спасательных работ в современных мегаполисах, пишет «Газета.ру».

В конце декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о планах на 2020 год. По его словам, госкорпорация завершит интеграцию с Объединенной авиастроительной корпорацией, после чего ей предстоит большая работа по стабилизации отрасли.