Рост числа заболевших в регионах, без учета Москвы и Московской области, составил 12%. Об этом 20 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я хочу обратить внимание, Владимир Владимирович, что мы оцениваем ситуацию по России без Москвы и Московской области очень пристально, поскольку в целом другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2–3 недели», — сказала она.

По словам Голиковой, в Москве суточный прирост заболеваемости составил 8,3%, в Московской области — 12,4%. Общее количество зараженных в остальных регионах страны составляет 15 530 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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