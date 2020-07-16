Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2% после резкого падения в первом из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро Китая.

«Рост ВВП Китая во втором квартале 2020 года составил 3,2%», — говорится в докладе.

Показатели второго квартала оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что экономика Китая на фоне значительных успехов в борьбе с эпидемией и полного возобновления производства вернется к положительной динамике, но рост достигнет лишь 2,4%.

ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.

По итогам 2019 года, китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.