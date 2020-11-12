Финансирование госпрограмм, федеральных и ведомственных целевых программ из резервного фонда правительства в первом полугодии 2020 года достигло рекорда в 1,35 триллиона рублей. Но нередко рост расходов оказывается бессмысленным. К такому выводу пришла Счетная палата России, отчет опубликован на сайте ведомства.

Как показала проверка, чаще всего деньги выделяют без пересмотра показателей, что нарушает связь потраченных ресурсов и результатов. А такая ситуация затрудняет реальную оценку эффективности деятельности властей.

Аудитор Данил Шилков привел в качестве примера ситуацию со строительством «Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта» в Иркутске. В 2019 году Минспорт получил на него 2,15 миллиарда рублей, но затем перераспределил деньги на другие цели — мероприятие под названием «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития хоккея». Ранее на него предлагалось выделить только 300 миллионов рублей.

В результате траты выросли в семь раз, но целевой показатель — 640 тысяч человек, занимающихся хоккеем, — не то не изменили, его даже не удалось достигнуть. По итогам года показатель составил только 606 тысяч человек.

Счетная палата обнаружила, что чаще всего средства резервного фонда идут на цели, которые не соответствуют целям и задачам госпрограмм, либо вообще не имеют к ним отношения. В 2018 году в 90 процентах решений о выделении средств не указывали, как они повлияют на конечный результат. В первом полугодии 2020-м доля опустилась до 62 процентов.

Более того, нередко деньги выделяются по решению вице-премьера, а не главы правительства, хотя так делать запрещено. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, присутствовавшая на заседании коллегии Счетной палаты, согласилась с этими выводами и с тем, что нужен более строгий контроль за выделением средств.

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил отказаться от госпрограмм как инструмента, который за десять лет существования доказал свою неэффективность. По его словам, они нужны только для того, чтобы обеспечить занятость чиновников.

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