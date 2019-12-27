Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, ухудшив его по всем трем сценариям.

Росстат ежегодно готовит демографический прогноз страны в трех вариантах — низкий, средний и высокий прогнозы — на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

В среднем варианте нового прогноза население России снизится к началу 2036 года до 143 млн человек с нынешних 146,7 млн человек. Еще год назад в этом сценарии сокращение численности населения РФ к 2036 году предполагалось до 144 млн человек. Средний вариант прогноза, по оценкам экспертов-демографов, традиционно считается наиболее реалистичным. Он отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации и реализацию всех существующих и объявленных государственных программ.

«Средний вариант прогноз предполагает, что 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» сороковых, а также восьмидесятых и девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль достигнет в 2027 году 583,5 тыс. человек и начнет постепенно снижаться с 2028 года», — говорится в комментариях Росстата к новому прогнозу. Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.

В высоком сценарии предполагается рост населения, по новому прогнозу, к началу 2036 году до 150,1 млн человек (по прогнозу год назад предполагался рост в этом сценарии до 153,2 млн человек. Высокий сценарий обычно предполагает принятие существенных дополнительных мер поддержки рождаемости.

«Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни», — отмечают в Росстате.

Ожидаемая продолжительность жизни возрастет в высоком сценарии с 73,53 лет в 2020 году до 81,66 лет в 2035 году.

В низком сценарии, согласно прогнозу Росстата, население России к началу 2036 года сократится до 134,3 млн человек (по прогнозу год назад — 138,1 млн человек).

«Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться», — отмечается в комментариях ведомства. Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза вырастет с 73,31 лет по итогам 2019 года году до 75,40 лет к концу 2035 года.

В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.

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