Потребительские цены в России в августе не изменились, сообщил Росстат.

«В августе 2020 г. по сравнению с июлем 2020 г. индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 г. — 103,0% (в августе 2019 г. — 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 г. — 102,4%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции.

Так картофель подешевел на 19,6%, помидоры — на 15,6%, лук — на 14,9%, виноград — на 14,6%, яблоки — на 11,9%, огурцы — на 9,7%, капуста белокочанная — на 9,2%, морковь — на 9,1%. Вместе с тем апельсины подорожали на 14,1%, замороженные овощи — на 0,6%, сухофрукты — на 0,4%. Цены снизились также на пшено — на 1,5%, куриные яйца — на 1,0%, мороженые кальмары — на 0,7%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) и стерилизованное молоко — на 0,6%.

Мясо кур, говяжья печень, сельдь соленая, крупа гречневая, смеси сухие молочные для детского питания, зефир, пастила, кофе и коньяк снизились в цене на 0,2%. Заметный рост потребительских цен отмечался на сахар-песок — на 2,8%.

Также цены выросли на свинину — на 1,4%, баранину (кроме бескостного мяса) — на 1%, консервы рыбные в томатном соусе, национальные сыры и брынзу — на 0,9%, отечественную икру лососевых рыб, овощные консервы, оливковое масло — на 0,8%.