Население России к 2036 году сократится почти на четыре миллиона человек. Это следует из среднего варианта прогноза Росстата, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 27 декабря.

Если на начало 2020 года население России составляет 146,741 млн человек, то исходя из среднего прогноза к началу 2036 года оно уменьшится до 142,993 млн человек, убыль составит около 3,750 млн человек.

При этом миграционный прирост населения останется на уровне 2020 года, в то время как естественная убыль населения вырастет с 355,7 тыс. до 398,5 тыс. человек в год.

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 млн человек, а низкий вариант предусматривает, что численность населения России упадет до 134,277 млн человек.

Однако средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения с января по октябрь составила 259,6 тыс. человек, по итогам года она станет самой высокой в стране за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда превышение умерших над родившимися составило 362 тыс. человек.

19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что снижение потребления алкоголя является одной из причин повышения средней продолжительности жизни в стране до 73,4 года.