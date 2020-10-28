Сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 20 по 26 октября продолжили дорожать: темп прироста цен на масло ускорился, на сахар — чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на яйца — остался на том же уровне, следует из сообщения Росстата.

«За период с 20 по 26 октября 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 3,8%. Подорожание на 5% и более отмечено в 23 субъектах Российской Федерации (кроме автономного округа, входящего в состав области), в том числе в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания — на 10% и 9,5% соответственно», — говорится в сообщении. В Тыве цены на сахар снизились на 0,3%.

«За этот же период увеличились цены на масло подсолнечное — на 2,2%. Повышение на 3% и более отмечено в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Дагестан — на 9,3%, Карачаево-Черкесской Республике — на 8,6%, Псковской области — на 8,4%», — добавляет статистическое ведомство. В Чувашии цены на масло снизились на 1,8%, Тверской области — на 0,3%, Бурятии и Омской области — на 0,2%.

Кроме того, на 1,9% выросли цены на куриные яйца. Повышение на 3% и более было отмечено в 15 регионов (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в Орловской области — на 5,8%. В Забайкальском крае и Магаданской области яйца подешевели на 0,8% и 0,6% соответственно.

Неделей ранее, с 13 по 19 октября, цены на сахар в России выросли на 4%, подсолнечное масло тогда подорожало на 1,7%, яйца — на 1,9%. По сравнению с концом декабря 2019 года рост цен на сахар на 26 октября составил 55,2%, на подсолнечное масло — 14,8%, а цены на яйца снизились на 5,3%.

Среди остальных продуктов выросли цены на гречневую крупу (на 0,6%), сухие молочные смеси для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,4%), мясо кур, вареную колбасу, мясные консервы, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сыры, маргарин, карамель, ржаной хлеб, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,2%).

Одновременно снизились цены на пшено (на 0,2%) и питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,1%). «Повышение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы свежие — 5,5%, помидоры — 3,4%, картофель — 0,5%. В то же время снизились цены на яблоки — на 1,3%, капусту белокочанную — на 1,1%, морковь — на 0,7%, лук репчатый — на 0,2%», — добавляет Росстат.