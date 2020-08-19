Цены на сахар в России с 11 по 17 августа продолжили расти. По данным Росстата, они увеличились на 0,5%. Неделей ранее, с 4 по 10 августа, сахар-песок подорожал на 1%.

Наиболее заметный рост цен на этот продукт отмечен в семи субъектах РФ.

Например, в Алтайском крае он стал дороже на 2,3%, Курской области — на 2,2%. Наоборот подешевел в Чеченской Республике (на 2,8%).

Также выросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), сливочное масло, хлеб.

Вместе с этим на 0,5% стало дешевле пшено, на 0,3% — стерилизованное молоко, на 0,2% — сметана, куриные яйца и макаронные изделия.

Дороже стала гречка — на 0,2%, рис подешевел на 0,1%.

По данным статистической службы страны, цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,2%. Дешевеют картофель, лук репчатый, белокочанная капуста, морковь, огурцы и помидоры, а также яблоки.

Ранее в Росстате назвали самый подорожавший за 2020 год продукт. им оказалась гречка. Ее цена которой за год выросла в 1,7 раза — до 87 рублей.