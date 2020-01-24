Численность постоянного населения России в среднем за 2019 год составила 146 762 909 человек, свидетельствуют предварительные данные Росстата. За 2018 год показатель был на уровне 146 830 576 человек.

Таким образом, снижение составило 67 667 человек. При этом по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России составила 146 745 098 человек, тогда как по состоянию на 1 января 2019 года она была на уровне 146 780 720 человек.

Таким образом, показатель снизился на 35 622 человека. Число городского населения в России в среднем за 2019 год составило 109,5 млн человек, количество сельчан — 37, 26 млн человек.

Население страны сокращается второй год подряд.

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