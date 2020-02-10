В 2019 году средняя зарплата педагога общего образования (школьного учителя) в России составила 41 116 рублей, что на 2697 рублей больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что в средний показатель включены школы федерального, регионального и муниципального значения. Так, средняя зарплата в образовательных учреждениях, подчиненных федеральным ведомствам, составляет 70 574 рубля, региональным — 66 517, муниципальным — 35 006.

Самые высокие зарплаты среди регионов у преподавателей на Чукотке — более 100 тыс. рублей. На втором месте идет Москва — более 97 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ — более 94 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты у учителей в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании — меньше 23 тыс. рублей.

В субботу стала известна вакансия с зарплатой в 800 тыс. рублей. Ее готовы платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода, а также гендиректору (CEO) в Новосибирске.