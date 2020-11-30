В России в 2021 году собираются внедрить новый метод расчета инфляции. Этим планирует заняться Росстат. Благодаря контрольно-кассовой технике будут собираться данные по «миллионам» цен. Таким образом ведомство рассчитывает повысить доверие к официальной статистике, сообщает РБК, ссылаясь на презентацию замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.

Росстат планирует перейти на новый порядок расчета потребительской инфляции. Он сможет объединить большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта.

В настоящее время сотрудники собирают данные о ценах вручную. Так, ежемесячно они изучают порядка 400 товаров и 120 услуг, для чего собирают 700 тысяч ценовых котировок. Ожидается, что новая схема поможет увеличить количество котировок до несколько миллионов.

Как сообщается в презентации, информацию ККТ о стоимости товаров в чеках планируют агрегировать благодаря технологиям извлечения онлайн-данных (веб-скрейпинг). Для того, чтобы данная инициатива была реализована, необходимо внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса. С помощью этого Федеральная налоговая служба сможет передавать первичные данные транзакций.

Инфляция в России, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам 2020 года составит около 3,8 процента. Данное заявление было сделано на «правительственном часе» в Совете Федерации 23 сентября.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в России в 2020 году подорожали продукты на 4,1% (январь-октябрь), а в ЕС они стали дороже на 1,4%.

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