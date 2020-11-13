Росстандарт начнет контрольные закупки топлива в режиме «тайного покупателя» на АЗС с 1 июля 2021 года. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Кулешов.

«Уже был принят закон о госконтроле и надзоре, который вступит в силу в следующем году, с 1 июля, и он даст нам как органу госконтроля и надзора возможность осуществлять такие проверки в режиме «тайного покупателя». Соответственно, без предупреждения пришли, отмерили — и по качеству, и по количеству топлива, выявили нарушения», — сказал Кулешов в эфире «Авторадио» (цитата по ТАСС).

Кулешов напомнил, что сейчас ведомство обязано предупреждать заправки о проведении проверок, но даже плановые проверки выявляют некачественное топливо примерно на 9% АЗС. Пять лет назад некачественным признавали топливо на каждой пятой АЗС. Чиновник добавил, что Росстандарт чаще выявляет нарушения качества автомобильного топлива на малых и «независимых» заправках.

«По бензину в меньшей степени нарушают, порядка 3% организаций показывают нарушения. А если мы говорим про дизель, то это где-то 10-15% АЗС реализуют фальсифицированную продукцию дизельную», — сообщил также Кулешов.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказывал, что сейчас программное обеспечение на заправках позволяет в индивидуальном режиме настраивать процент недолива для конкретного автомобиля, и отследить такое нарушение без режима «тайного покупателя» сложно.

Напомним, 1 октября в России вступил в силу новый ГОСТ на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа. Этот ГОСТ призван защитить интересы потребителей и исключить возможность умышленного недолива топлива на заправках. Среди прочего стандарт гласит, что колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а ее конструкция должна предусматривать защиту от несанкционированной замены узлов и элементов и/или установки дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем колонки.

Алексей Кулешов отмечал, что новый ГОСТ распространяется только на новые колонки. «Положения стандарта распространяются на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки и не распространяются на находящиеся в настоящее время в эксплуатации топливораздаточные колонки», — говорил замглавы Росстандарта.