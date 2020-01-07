Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство. Об этом сообщил портал 47news во вторник, 7 января.

Отмечается, что соответствующие изменения появились после поправок в закон «Об обеспечении единства измерений», которые вступят в силу в сентябре 2020 года.

Теперь специалист после поверки счетчика должен будет внести его данные в реестр ФГИС «Аршин». В открытой базе данных структуры владелец счетчика сможет внести данные о его заводском номере и посмотреть результаты проведенного осмотра.

Эти меры были приняты, чтобы снизить вероятность мошенничества, когда людям навязывают поверку под предлогом истечения сроков и требований законов или когда злоумышленники выдают жильцам свидетельства о поверке, хотя реального обследования не проводили.

«Альтернативное «хождение» бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов <…>. Исключить ее позволит только однозначная электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений», — пояснил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

В октябре прошлого года в Росстандарте предложили сделать необязательными бумажные свидетельства, а оставить лишь электронные записи через портал госуслуг.