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Россия практически находилась на плато по количеству заразившихся коронавирусом. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире «Док-Ток» на Первом канале, передает ТАСС.

По ее словам, в стране удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на выход России на плато по коронавирусу.

«Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — сказал он.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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