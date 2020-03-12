Российская журналистка Нина Давлетзянова была уволена с «Радио Свобода» после жалобы коллеги на сексуальные домогательства с ее стороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Проживавшая в Челябинске женщина переехала в Москву и работала в редакции интернет-издания с 2015 года. По утверждению Mash, 26-летний коллега по работе Антон Порваткин пожаловался на ее действия напрямую руководству, находящемуся в США. С журналисткой расторгли договор в одностороннем порядке.

Давлетзянова рассказала «Комсомольской правде», что их отношения на работе «были несколько странными». «Он как будто намеренно делал вид, что мы вдвоем, наедине», — добавила она. По словам журналистки, «эти нелепые обвинения» коллега предъявил осенью 2019 года.

Она утверждает, что из СМИ ее уволили без каких-либо проверок жалобы. Текст обращения Порваткина журналистка не видела и не читала. По данным издания, коллега припомнил женщине, что она вместе с ним вышла с работы и проводила до метро.

После увольнения Давлетзянова обратилась с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также иском о защите трудовых прав. Журналистка требует опровергнуть информацию о ней и выплатить компенсацию за незаконное увольнение. Она подозревает, что коллега «мог выполнять чье-то задание», а «харрасмент стал надуманным поводом для увольнения».

Ранее мужчины сообщества Reddit рассказали свои истории о домогательствах со стороны женщин и изнасилованиях. Многие пожаловались на то, что в обществе не принято говорить о насилии по отношению к мужскому полу.

Видео дня. Пьяный Джиган заставил дочь пойти ему за пивом