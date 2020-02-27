Вице-мэра Екатеринбурга Екатерину узКемку захотели изолировать из-за ее деловой поездки в зараженную китайским коронавирусом Италию. С таким предложением на закрытом совещании в администрации выступил председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, сообщает URA.RU.

По словам источника издания, Володин попросил Куземку ходить в маске, а также предложил ей посетить санаторий «Бодрость» — одну из обсервационных зон для граждан, прибывших в Россию из Китая. Российская чиновница ответила, что при необходимости готова сдать все анализы.

«Думаю, будет правильно отправить Екатерину Анатольевну в специальное учреждение на две недели. Друзей-китайцев мы туда отправили, а почему своих не отправляем?» — сказал Володин.

Екатерина Куземка, занимающаяся вопросами внешнеэкономических связей Екатеринбурга, прибыла из командировки. В Италии она вела переговоры по организации промышленной выставки «Иннопром» и Итальянской недели на Урале.

25 февраля стало известно, что общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 320 человек — это самое большое число среди стран Европы. Скончались 11 заболевших. В Министерстве иностранных дел Италии не дали рекомендаций по поводу ограничения туристических или деловых поездок в Италию в целом, однако напомнили, что в ряде городов и коммун регионов Венето и Ломбардия введен режим карантина.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 81,1 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 30,3 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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