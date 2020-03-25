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Ветеран из Москвы уже больше 10 лет пытается добиться улучшения жилищных условий. Он проживает со своей семьей из четырех человек в однокомнатной квартире площадью 41,5 квадратных метров. На все его обращения власти отвечали отказом и даже упрекнули «40 лишними сантиметрами» жилплощади. Об этом сообщает издание Znak.

Уже почти 20 лет Вагаршаку Хачатряну приходится ютиться на восьмиметровой кухне. Его семья приобрела небольшую «однушку» еще в начале 2000-х. Сначала Хачатряны жили втроем, но со временем появилось пополнение. Вместе с 94-летним ветераном в малогабаритной квартире проживают его дочь, внучка и правнучка. Семья пыталась встать в очередь на получение жилья большей площади, но им отказали. После этой неудачной попытки Хачатряны стали обращаться напрямую к властям и в различные организации соцзащиты, однако и там их просьбы остались без ответа.

Однако ветеран не стал отчаиваться и решил обратиться в департамент городского имущества Москвы. Но в поступившем ответе из мэрии было сказано, что размер площади жилого помещения, приходящегося на каждого члена семьи, составляет более учетной нормы. По расчетам чиновников на каждого члена семьи должно приходиться меньше 10 квадратных метров. Общая площадь «однушки» Хачатряна составляет 41,5 квадратного метра. В мэрии посчитали, что у каждого из жильцов квартиры есть лишние 40 квадратных сантиметров.

Пенсионер посчитал такое отношение несправедливым. Он рассказал журналистам, что стал участником войны еще в 17-летнем возрасте. Вагаршак Хачатрян участвовал в освобождении Балаклавы и Севастополя, Керченского пролива и Керчи и продолжал служить в Советской армии вплоть до 1950-х. Затем получил звание «Герой труда», проработав 40 лет подряд на «Армэлектрозаводе». Как отметил ветеран, за все время своего трудового стажа он выходил в отпуск всего три раза и даже ни разу не брал больничный. Уйдя на пенсию, Хачатрян продолжал помогать своему сыну по работе. Теперь власти ежегодно присылают пенсионеру поздравительные грамоты, демонстрируя свое уважение, но при этом игнорируют все его просьбы по поводу квартиры.

В декабре прошлого года пенсионеры из Красноярска попытались покончить с собой на пороге одного из административных учреждений города. Сообщалось, что причиной попытки суицида стали тяжелые жилищные условия. Супруги не получили денежную компенсацию на приобретение недвижимости, которая была положена им по закону.

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