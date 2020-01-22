Пенсионера из российского села Находка переселили из аварийного жилья в автовагон. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Житель Тазовского района проживал в аварийной многоквартирном доме по договору социального найма. Когда в здании обнаружили дефекты и повреждения несущих конструкций, то его расселили. Пенсионеру предоставили вагончик, который даже не соответствует санитарным нормам. Проживание там зимой без дополнительного источника отопления опасно для жизни.

В пресс-службе муниципалитета изданию URA.ru сообщили, что автовагоны были предоставлены в качестве временной меры, поскольку другого свободного жилья нет. В ближайшее время для жильцов аварийного дома начнется строительство многоэтажки.

Местная прокуратура подала иск к властям Находки, чтобы те предоставили пенсионеру жилье по соцнайму вне очереди. Суд полностью удовлетворил требования ведомства. Теперь орган местного самоуправления обязан предоставить мужчине жилое помещение, соответствующее всем требованиям.

Ранее в селе Газ-Сале, которое тоже находится в ЯНАО, начали анализировать мнение местных жителей, чтобы принять решение об их расселении. Около 85 процентов жителей заявили о своем желании покинуть населенный пункт.

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