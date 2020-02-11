СПОРТ

Российского бойца признали лучшим в мире

21:53 11/02/2020

Хабиба Нурмагомедова, российского бойца смешанного стиля, объявили лучшим в мире. Он превзошел Джона Джонсона и Генри Сехудо, сообщает «360» со ссылкой на Sherdog.

Нурмагомедов возглавил рейтинг десяти лучших бойцов мира. Американский спортсмен Джонсон занял вторую строчку, Сехудо расположился на третьей. В пятерку лидеров также вошли Стипе Миочич и Даниэль Кормье. В список лучших спортсменов также включили новозеландца Исраэля Адесанью, еще трех американцев — Камару Усман, Деметриус Джонсон и Тони Фергюсон. Замкнул рейтинг Александр Волкановски из Австралии.

Ранее российского спортсмена признали одним из лучших бойцов десятилетия. Этот рейтинг удалось возглавить Джонсону, Нурмагомедов занял лишь восьмую строчку. На данный момент 31-летний российский спортсмен провел 28 поединков и ни разу не потерпел поражения.



