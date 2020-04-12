Российские военные специалисты совместно со своими итальянскими коллегами продезинфицировали пансионаты для пожилых людей в Ломбардии.

Работы были проведены в городах Коста-Вальпино, Совере и Ловере, говорится в сообщение Минобороны России.

В общей сложности число населенных пунктов, где совместно российско-итальянскими силами была проведена обработка домов престарелых в Ломбардии, достигло 49.

«Обработано 53 здания и сооружения, более 325 тыс. кв. м внутренних помещений и более 35 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием», — сообщает ведомство.

Также российские медики вместе с итальянскими врачами круглосуточно принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо. Сейчас в госпитале 24 пациента. Выздоровели и выписаны уже 4.

В полевом госпитале работают восемь российских врачебно-сестринских бригад, к лечению пациентов привлечено 32 медика.

В марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В республику отправились 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.

По данным Worldometer на утро 12 апреля, в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 152 тыс. человек, почти 19,5 тыс. скончались, 32 534 выздоровели.