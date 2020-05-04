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Молодой травматолог Абаканской межрайонной больницы умер от осложнений, связанных с заражением коронавирусом, сообщает РИА Новости. Вспышка инфекции в медучреждении произошла после приема инфицированного пациента.

Заражение, по данным агентства, спровоцировало у 26-летнего медика воспаление легких. Около двух недель молодой человек находился в тяжелом состоянии, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Лечение травматолог проходил в центре лечения пневмоний Черногорской межрайонной больницы. Однако труды коллег инфицированного медика оказались тщетны. Молодой врач скончался.

Отмечается, что Абаканская больница в настоящее время находится в режиме обсервации. Вспышка заболеваний среди сотрудников медучреждения была зафиксирована после того, как больницу посетил пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Ранее, как сообщал «Рамблер», в Калининградской области около 350 медиков отказались работать на время угрозы распространения коронавируса. Глава регионального Минздрава подчеркнул, что решение медработников спровоцировало кадровый дефицит, в результате оставшимся врачам приходится работать «на серьезном пределе».

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