Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что недооценил степень опасности коронавируса, и эпидемия развивается по худшему сценарию.

4 апреля в своем Telegram-канале медик отметил, что несмотря на 75-процентную схожесть COVID-19 с другими инфекциями, у коронавируса есть ряд особенностей, которые пока достаточно не изучены.

«Я был уверен, что 90% за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению, я ошибся… К сожалению, все пошло по худшему сценарию», — написал он, указав, что другие специалисты, а также мировые правительства также ошибались в своих оценках, и меры защиты были приняты поздно.

Мясников также обратил внимание на невысокую смертность от коронавируса при большой скорости его распространения. По мнению врача, эпидемия больше похожа на вспышку гонконгского гриппа, произошедшую в 1957 году. Тогда умерли 120 тыс. человек.

По словам медика, эпидемия вскоре пойдет на спад, но возбудитель COVID-19 останется, перейдя в режим обычных ОРЗ.

В марте Мясников пронозировал, что к лету пандемия стихнет.

В начале апреля американские врачи назвали главное отличие коронавируса от гриппа. При этом академик РАН предположил, что SARS-COV-2, провоцирующий COVID-19 навсегда останется с человечеством.