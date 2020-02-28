Избавиться от коронавируса не удастся и он будет проявляться сезонно. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«COVID-19 [коронавирус] станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения», — рассказал профессор газете «Известия».

В качестве примера специалист назвал людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, а также пожилых. Как сообщает издание, сдержать распространение заболевания не могут из-за длительного инкубационного периода.

Ранее вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь уже заявлял, что COVID-19 со временем может стать хроническим заболеванием, передает агентство Nation News. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду.

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