Эпидемия новой коронавирусной инфекции масштабна, но Эбола была страшнее. Такое мнение выразил в интервью «Известиям» замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

По его словам, нынешнюю эпидемию даже близко нельзя сравнить с Эболой, так как смертность от лихорадки, особенно на начальном этапе, была 90%: из десяти заболевших девять умирали.

«Дальше ее удалось немного снизить, но в любом случае она несравнима и несопоставима с эпидемией COVID-19 по летальности — количеству погибших от числа заболевших», — рассказал Семенов.

Также вирусолог отметил, что, несмотря на то что снижение числа заболевших COVID-19 в России в понедельник 20 апреля по отношению к предыдущему дню значительно, пока нельзя сказать о наступлении перелома в эпидемии.

«Меры по сдерживанию эпидемии в России приняты, но количество зараженных таково, что успокоиться нельзя. Чтобы мы не пошли по итальянскому сценарию, нужно четко следовать правилам, которые, можно сказать, писаны кровью», — отметил врач.

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«Эпидемия COVID-19 масштабна, но Эбола была страшнее»